Son dakika haber: İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen işçinin ölümüne ilişkin traktör sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşen belediye işçisinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan traktör sürücüsü tutuklandı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Menemen Belediyesinde çalışan bir işçinin traktörden düşerek ölümü üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında bir şüphelinin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Şüphelinin, traktör sürücüsü E.T. olduğu öğrenildi.
Menemen Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde dün traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düşmüş, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
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