Son dakika haber... İzmir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Selçuk'tan İzmir istikametine giden Ezgi Erdem (29) yönetimindeki 34 KD 3758 plakalı otomobil, Belevi Mahallesi mevkisinde devrildi.
Sürücü Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan Özge Yıkmış (22), Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:03 - Kaynak: AA
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