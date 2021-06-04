Son dakika haber! İzmir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

İzmir'de, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı için toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında, ilgili vali yardımcısı, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek için anne duyarlılığından faydalanmayı amaçlayan projenin, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

Anneler ile sağlanacak iş birliği sayesinde mutlaka başarılı sonuçlar elde edileceğine inandığını aktaran Köşger, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da projeye verdiği önemi belirtti.

Projenin temel amacını uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması olarak özetleyen Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Annelerimiz aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuklarımıza müdahale edilmesi de kampanyanın hedeflerinden biridir. Proje içindeki diğer etkinlikler sayesinde, mümkün olan en geniş halk kitlesine ulaşılabilecektir. Projenin, ülke genelinde 81 ilimiz ve bağlı ilçelerinde sürdürülmesi hedeflenmektedir."

Toplantıda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli yetkili personel tarafından, proje detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirildiği bildirildi.