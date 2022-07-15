Dün gece, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bir çiftlikte yakınları tarafından ölü bulunan ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kader D'nin (38) cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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