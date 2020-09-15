Son dakika haber... İzmir'de eşiyle tartışan kişi evinde yangın çıkardı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşiyle tartışan kişinin evde çıkardığı yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 5686 Sokak'ta yaşayan E.D, eşiyle tartıştığı sırada evdeki eşyaları ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar hasar gördü.
Olayın ardından evden uzaklaşan E.D, polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:09 - Kaynak: AA
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