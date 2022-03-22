Son dakika haber! İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

22.03.2022 03:44
Son dakika haber! İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ekipleri, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ekipleri, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, son dönemlerde İstanbul'dan yanında getirdiği kişilerle bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan, haraç vermeyen işyerlerinde huzursuzluk çıkaran ve işyerlerine ateş ettiren E.A. isimli şüphelinin liderliğindeki 16 kişilik suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, Firari 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Seferihisar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika
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