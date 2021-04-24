Son dakika haberleri: Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür, son yolculuğuna uğurlandı.
Bulut Gürgür'ün cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınıp, Bornova ilçesindeki Yeni Hacılarkırı Mezarlığına getirildi.
Burada kılınan cenaze törenine anne Nurcan Gürgür ile yakınları katıldı. Küçük çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Boğaziçi Mahallesi'ndeki müstakil binanın üst katında 22 Nisan'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüş, evde bulunan Bulut Gürgür'ün yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Kaynak: AA
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