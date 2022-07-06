Son dakika haber! İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

06.07.2022 10:41
Son dakika haber! İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada yaklaşık 150 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada yaklaşık 150 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada refüjdeki bariyere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 19.10 sıralarında Bornova ilçesi İzmir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Otogar istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün adı tespit edilemeyen elektrikli bisiklet, emniyet şeridinde seyir halindeyken Havalimanı-Çeşme-Aydın- Çanakkale ayrımına geldiğinde ani bir şekilde sol şeride geçtiği esnada aynı istikamette seyreden K.Y. (34) idaresindeki BMW marka 35 AHF 572 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yaklaşık 150 metre sürüklenirken, otomobil ise refüjde bulunan bariyere saplandı. Kaza sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü K.Y. ile otomobilde bulunan E.Y., (7) yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

YORUMLAR
500
Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı KURBAN PAZARININ EN BÜYÜĞÜ 'TOROS KAPLANI', 67 BİN TL'DEN SATILDI KURBAN PAZARININ EN BÜYÜĞÜ 'TOROS KAPLANI', 67 BİN TL'DEN SATILDI
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:02:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement