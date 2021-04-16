Son dakika haber: İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

16.04.2021 11:33
Son dakika haber: İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık şube müdürlüklerine bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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