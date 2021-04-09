Son dakika haber... İzmir'de Filiz Tekin'in ölümüne ilişkin açılan davada eşinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Filiz Tekin'in ölümüne ilişkin eşinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Tekin ve avukatı, mağdurun yakınları, avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, savunma avukatının yazılı savunma için süre talebini yerinde görerek davayı 28 Nisan'a erteledi.

Sanık avukatı Mehmet Dönmez, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "İddia makamı mütalaasında, adam öldürme unsurlarının oluşmadığından sanığın sadece eşe eziyet ve yaralamadan dolayı cezalandırılmasını istemiştir. Bu nedenle yazılı savunma yapmak üzere süre talep ettik." dedi.

Ödemiş'te 10 Aralık 2019'da Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Filiz Tekin'in beyin travması geçirdiği belirlenmiş, yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.

Eşini darbettiği ileri sürülen İbrahim Tekin, 3 gün sonra gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İzmir Adli Tıp Kurumu ve Ege Üniversitesi Hastanesinden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti sonrası İbrahim Tekin, serbest bırakılmıştı.