Son dakika haber! İzmir'de gerçekleştirilen 25 ayrı narkotik operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de gerçekleştirilen 25 ayrı operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucu ile mücadele kapsamında 25 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, çeşitli türlerde 3 kilo 242 gram uyuşturucu madde ile 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 72 şüpheliden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelilere ise adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:19 - Kaynak: AA
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