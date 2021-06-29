Son dakika... GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN; ZARAR YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yanan geri dönüşüm fabrikasının sahibi Ali Mete Alkoç, Tahminimizce yangın, parlak malzemelerin alev almasıyla çıktı. Personelimizde bir şey olmaması teselli oldu. Gelen ham madde tamamen yandı. Ofisimiz kullanılamaz hale geldi. Elektrik ve su tesisatı da kullanılamaz hale geldi. Kullanmak için aldığımız araçları kurtardık. 2 milyon lira civarında hasarımız var dedi.

Çalışanlardan İbrahim Akdemir ise Birden duman çıkmaya başladı. Söndürmeye uğraştık ama olmadı. Yangını içeride söndürmeye çalıştık. İlk müdahaleyi biz yaptık. Önünü alamayınca çok büyüdü dedi.