Son dakika haberi... Girdiği evin balkonundan battaniye sarkıtarak kaçan hırsızlık zanlısını kamera kayıtları ele verdi - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde girdiği apartmanın 2. katından balkon demirine bağladığı battaniyeyi sarkıtarak kaçan hırsızlık zanlısı, polis ekiplerinin kamera görüntüleri üzerinde yaptığı titiz çalışma sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Eğitim Mahallesi Feyhamam Sokak'taki bir apartmanın 2. katında Y.K'ye ait evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler, eve pencereyi zorlayarak giren şüphelinin bir televizyon ve battaniye çaldığını, başka bir battaniyeyi balkon demirlerine bağlayıp zemine sarkıtarak kaçtığını belirledi.

Evde ve balkonda parmak izi çalışması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 6 güvenlik kamerasındaki 72 saatlik kaydı inceleyen ekipler, bir şüphelinin Mithatpaşa Caddesinde battaniyeye sarılı bir cihazla yürüdüğünü ve taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti.

Taksi sürücüsü S.K'nin ifadesinden M.C.Ş. (24) olduğu tespit edilen zanlı, operasyonla gözaltına alındı.