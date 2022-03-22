İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren ve suçunu itiraf eden sanığın yargılandığı davada olaya tanık olan kişi, duruşma öncesi tehdit edildiğini savundu.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.Y, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Öldürülen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü de duruşmada bulundu.

Duruşmada tanıklar dinlenildi.

Tanık H.Ö. olayın olduğu yerin karşısında oturduğunu, mutfaktayken bir kadın çığlığı duyduğunu, sanık ile 2 kişiyi gördüğünü, sanığın elindeki bıçağı kaldırdığını ve "Öldürdüm, nefes almıyor, kaçın" dediğini duyduğunu söyledi.

Tanıklık yapacağı için tehdit edildiğini savunan H.Ö, şöyle konuştu:

"Olaydan sonra sanığın kardeşi geldi ve olayı kendilerine anlatmamı istedi. Anlattıktan sonra 'Bunları avukatımızın ofisinde anlatır mısın?' dedi. Mahkemede anlatacağımı söyledim. Bana Sezen ve sanığı anlatmaya başladı. İlgilenmediğimi söyledim. Başka bir gün de sanığın amcası ve ortak tanıdığımız gıda paketleriyle evime geldiler. 31 Ocak'ta amcası yeniden geldi ve tanıklık yapıp yapmayacağımı sordu. Gideceğimi ancak tebligat gelmediğini söyledim. Elini havaya kaldırıp bana 'Buradaki çok insanın başı belaya girecek.' dedi. Bugün de duruşma öncesinde sanığın annesi doğruları söylememem durumunda saçımı başımı yolup buradan sürükleyerek götüreceğini söyledi."

Kuzeninin ifadesi

Tanıklardan Sezen Ünlü'nün kuzeni Ç.D. de olaydan 3 gün önce karşılaştığı kuzeninin kendisini takip eden sanığı göstererek 'Beni öldürecek' dediğini, sanığın elinde sustalı bıçak gördüğünü, kendisini görünce bıçağı kapatıp cebine koyduğunu söyledi.

Sezen'i sakinleştirerek sanığın yanına gittiğini anlatan Ç.D, "'Ne yapmak istiyorsun, bela mısın?' diye sordum. Sanık da 'Çocuğumu istiyorum.' dedi. Bunun üzerine 'Sezen daha 5 aylık hamile. Doğmamış çocuğu sana nasıl verebilir.' dedim ve ayrıldım. 3 gün sonra da cinayeti duydum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan A.Y. hakkında "gebe olduğunu bildiği çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmış, sanık önceki duruşmalarda suçunu itiraf etmişti.