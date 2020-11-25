İzmir İl Jandarma Komutanlığı, helikopterle havadan yaptığı trafik denetlemelerinde kural ihlali yaptığını tespit ettiği 33 sürücüye 26 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 23 Kasım'da Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen Sikorsky S-70 helikopter eşliğinde trafiğin yoğun olduğu Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır, Tire ve Selçuk yol güzergahında havadan trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde kuraları ihlali yaptığı tespit edilen ve yerdeki ekiplere bildirilen 33 araç sürücüsüne 26 bin 192 lira ceza uygulandı.

Helikopterle havadan denetimlere, trafik yoğunluğunun yaşandığı gün ve saat dilimlerinde devam edileceği belirtildi.