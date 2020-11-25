Son dakika haber | İzmir'de havadan trafik denetimlerinde 33 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de havadan trafik denetimlerinde 33 sürücüye ceza kesildi

25.11.2020 09:27
Son dakika haber | İzmir'de havadan trafik denetimlerinde 33 sürücüye ceza kesildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı, helikopterle havadan yaptığı trafik denetlemelerinde kural ihlali yaptığını tespit ettiği 33 sürücüye 26 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, helikopterle havadan yaptığı trafik denetlemelerinde kural ihlali yaptığını tespit ettiği 33 sürücüye 26 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 23 Kasım'da Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen Sikorsky S-70 helikopter eşliğinde trafiğin yoğun olduğu Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır, Tire ve Selçuk yol güzergahında havadan trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde kuraları ihlali yaptığı tespit edilen ve yerdeki ekiplere bildirilen 33 araç sürücüsüne 26 bin 192 lira ceza uygulandı.

Helikopterle havadan denetimlere, trafik yoğunluğunun yaşandığı gün ve saat dilimlerinde devam edileceği belirtildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir'de havadan trafik denetimlerinde 33 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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