Son dakika haber: İzmir'de HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (4) - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (4)

14.10.2022 18:15
Son dakika haber: İzmir'de HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (4)

Son dakika haberler... SAVCI, GENCER İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 7 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİVerilen aradan sonra duruşmaya devam edildi.

SAVCI, GENCER İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 7 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ

Verilen aradan sonra duruşmaya devam edildi. Söz verilen sanık Onur Gencer, "HDP kapatma davası iddianamesinin dosyama eklenmesini istiyorum. Bunun yanında Poyraz ailesinin terörle bağlantısının araştırılmasını istiyorum. Gördüğüm kabuslardan ötürü kinlendiğim için kanlı saldırıyı gerçekleştirdim. Annemin ölümünün ardından PKK ve şehitlerimizle ilgili kabuslar görmeye başladım ve bu planı kafama koydum" dedi. Sanık avukatı ise Gencer için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor alınmasını ve HDP'nin kapatılması için açılan davanın iddianamesinin dosyaya eklenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, her iki talebi de reddetti.

Savcı, daha sonra esas hakkında mütalaasını sundu. Esas hakkında mütalaada sanık Gencer'in HDP İl Teşkilatı ve kişilere ateşli silahla saldırı yapmak için binaya birden fazla kez gidip keşif yaptığı, olayda kullandığı tabancayı satın aldığı, atış poligonunda ücretli olarak silah kullanma dersi aldığını, bu nedenden de olayı tasarladığı belirtti. Savcı, Gencer'in olay günü taksiyle HDP İzmir İl Binası'na gelip önce binaya, sonra parti teşkilata girip yanındaki tabancayla çok sayıda ateş ederek Poyraz'ı öldürdüğü, teşkilat içindeki eşyalara zarar verdiğini de belirtti. Sanıkta bir adet ruhsatlı tabancayla bir bıçak ele geçirildiği de esas hakkında mütalaada yer aldı. Savcı, esas hakkında mütalaasında sanık Gencer'in 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7 yıl hapis cezası istedi.

Sanık avukatı, esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulunurken, mahkeme ara kararını açıkladı. Heyet, Gencer'in tutukluluk halinin devamına, avukatın süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma bugün olduğu gibi yine Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılacak.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (4) - Son Dakika

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