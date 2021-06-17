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Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7) - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)

17.06.2021 19:48
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre PERVİN BULDAN, İZMİR'DEHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, parti binasına düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırının ardından İzmir'e geldi.

PERVİN BULDAN, İZMİR'DE

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, parti binasına düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırının ardından İzmir'e geldi. İl Başkanlığı binasının önünde partililer tarafından karşılanan Buldan, saldırının gerçekleştirildiği yerde incelemede bulundu. Olay hakkında bilgi alan Buldan, yaptığı konuşmada saldırının yarım saat geç gerçekleşmesi durumda partide çok fazla insan olabileceğini belirterek, "Elbette ki acımız büyük. Deniz yoldaşımızın, arkadaşımızın bugün şahadeti ile yüreğimizin yandığını ama başımızın dik olduğunu herkesin bilmesini isteriz. Ben başta Deniz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine partili arkadaşlarımıza ve hepimize başınız sağ olsun diyorum. Bu cinayetler ilk değil. Bu hikayeleri, bu filmleri çok seyrettik. Ama bize biat edeceksiniz diyenlere, diz çökeceksiniz diyenlere karşı asla taviz vermedik. Diz çökmedik, boyun eğmedik. Diz çökmeyeceğiz ve boyun eğmeyeceğiz. Büyük bir katliamı gerçekleştirmek üzere bir katil yollandı. Şans eseri sadece Deniz vardı. Arkadaşlarımız yarım saat sonra buraya gelmiş olsalardı ve o katil yarım saat sonra gelseydi; bugün bu kentte büyük bir katliam gerçekleşecekti. Herkesin gözü önünde elinde silahla, hatta 1 değil 3 kişiden bahsediliyor. 3 kişinin buradaki güvenlik güçlerinin gözü önünde bu apartmanın içine girmesi, başlı başına kolay bir mesele değil. Çok organize, çok planlı ve kesinlikle katliam yapmak üzere buraya gelindiğini biliyoruz" dedi.

'BU ÜLKENİN HUZURA İHTİYACI VAR'Olayın soruşturulması gerektiğini vurgulayan Buldan, "Kimse bize bu yakalanan katilin akli dengesi yerinde değil zırvalamasını yapmasın. Eminiz; birkaç gün sonra 'Bu katilin akli dengesi yerinde değil' diyecekler. Artık bizim bu yalanlara karnımız tok. Kimse böyle yalanlar uydurmasın. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu cinayetlerle, planlarla, katliamlarla bu ülke huzura kavuşamıyor" dedi.'ÇADIRLAR BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI'HDP il binaları önüne kurulan çadırların bir an önce kaldırılması gerektiğini belirten Buldan, "1.5 yıldır bir il binamızın önünde çadır kurulmuş her gün arkadaşlarımız provokasyon zemine açık olduğunu söylemelerine rağmen valiliğe başvurup emniyete bildirmelerine rağmen, burada bir şeylerin organize edildiğini, söylemelerine rağmen önlem alınmadı. Bu çadır kaldırılmadı. Bütün organize işler bu tür durumlarda ortaya çıkar. Başta bu çadırlar olmak üzere il binalarımızın önündeki bu çadırlar kaldırılmalıdır. Provokasyona açık zeminler yaratıyor. Bir Deniz daha kaybetme tahammülümüz yok. Sadece Deniz'in şahsına yönelik sıkılan bir kurşun değildir, parti binamızda yapılan katliam sadece HDP'ye yönelik değildir. Bu ülkede demokrasiyi ve barışı savunanlara sıkılan bir kurşundur. Yan yana gelme kenetlenme zamanıdır, faşizme 'dur' deme zamanıdır. Kimse bize telefon açtık, tweet attık onların yanında duruyoruz demesin. Bugün yan yana gelme bir araya gelme zamanıdır. Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. Bunu kimse unutmasın" diye konuştu.Saldırıda ölen Deniz Poyraz'ın yarın İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.SALDIRGANIN İFADE ORTAYA ÇIKTIHDP İzmir İl binasına düzenlediği silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren şüpheli O.G.'nin emniyetteki ifadesinde binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yasağını belirten Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

Eda Ebru NANECİ- Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)
Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7)

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Deniz Poyraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (7) - Son Dakika


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