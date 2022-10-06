Son dakika haberi | Helikopter destekli operasyonda aranan 39 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Helikopter destekli operasyonda aranan 39 kişi yakalandı

06.10.2022 19:14

Son dakika haber... İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 39 kişi yakalandı.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 39 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da "uyuşturucu madde ticareti", "taksirle ölüme neden olma, yaralama" gibi suçlardan aranan 58 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Helikopter ve Özel Harekat destekli 118 ayrı ekipten oluşan 247 polis, önceden belirlenen

adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, aranan 39 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Helikopter, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Helikopter destekli operasyonda aranan 39 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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