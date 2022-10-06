İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da "uyuşturucu madde ticareti", "taksirle ölüme neden olma, yaralama" gibi suçlardan aranan 58 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Helikopter, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Helikopter destekli operasyonda aranan 39 kişi yakalandı - Son Dakika

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