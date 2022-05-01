İzmir'in Ödemiş İlçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün şoförü hayatını kaybetti.
Üç Eylül Mahallesi Çınarlı Kuyu mevkisindeki hemzemin geçitte Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, Hasan Hüseyin Arıcı (65) yönetimindeki 20 SV 678 plakalı traktöre çarptı.
Arıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle seferlerinde aksama yaşanan trenin yolcuları, otobüslerle İzmir'e gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün şoförü öldü - Son Dakika