Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı

21.03.2022 21:11
Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı

Son dakika haberler: İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekiplerinin iki ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına aldığı 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekiplerinin iki ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına aldığı 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evde hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu şüpheli M.Y. çalınan eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci olayda ise Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızev Mahallesi'nde bulunan bağ evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüpheli H.D., Ç.K., M.K. ve E.D.'yi çalınan eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı

YORUMLAR
500
İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi

Jandarma, Hisarcık, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 21:27:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement