Son dakika haber! İzmir'de hırsızlıktan aranan şüpheli Kula'da kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Tire ve Urla ilçesinde evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen Ummuhan Zorbay'ın da içinde bulunduğu hafif ticari araç, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Manisa'nın Kula ilçesinde, durduruldu. Araçtaki 4'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. 6'sı hırsızlık 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Zorbay sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'in Tire ve Urla ilçelerinde evden hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen şüphelilerden birinin de içinde bulunduğu bir hafif ticari aracın Manisa'nın Kula ilçesi yönüne gittiği belirlendi. Bunun üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. Kula polisi, Salihli ilçesinden Kula yönüne geldiği tespit edilen 07 BIL 49 plakalı hafif ticari aracı durdurmak için İzmir- Ankara karayolu üzerinde önlem aldı. Kavşaklara yerleşen ekipler, şüpheli aracı durdurmak için operasyon başlattı. Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç ilk kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp, Uşak yönüne doğru ilerlemeye başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Orhan Acar Kavşağı'nda ekip otosunun yolu tamamen kapatması üzerine durdurulan araçtaki 4'ü kadın, 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler E.S., N.K., E.Ç., P.D., G.Y. ve Ummuhan Zorbay, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kadın şüphelilerden Ummuhan Zorbay'ın 6'sı hırsızlık 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Zorbay'ın Urla ve Tire'deki hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Zorbay, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Salihli Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan, 6 şüpheliye maskesiz oldukları gerekçesiyle toplam 5 bin 400 lira idari para cezası kesildi.