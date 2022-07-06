İZMİR'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAH VE BIÇAKLI 'ÇOCUK' KAVGASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayın, dün gerçekleşen çocuk kavgası nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Demircili Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesiyle kavga gece yarısı sonlandırıldı. Kavgadan dolayı aralarında husumet bulunanlardan bazıları ise bugün saat 09.45 sıralarında bir kahvehanede karşılaştı. Burada yeniden başlayan kavgada ilçede fidanlık işleten Şeyhmus Çoban (43) bıçakla, Nasrullah Uçkun (31) ise tabancayla yaralandı. Uçkun'a tabancayla ateş ettiği ileri sürülen A.Ç. ile kavgaya karışan diğer şüpheliler olayın ardından kaçtı. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uçkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çoban ise ilk müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Öte yandan, olay yerinde park halindeki bir kamyonet ve midibüse çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi. Jandarma, A.Ç. ile kavgaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı bölgede ise güvenlik önlemi alındı. (DHA)