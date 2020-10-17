Son dakika haber! İzmir'de iki ilçede jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de iki ilçede jandarmadan kaçak içki operasyonu

17.10.2020 10:41
Son dakika haber! İzmir'de iki ilçede jandarmadan kaçak içki operasyonu, System.String[]

Son dakika haberleri: İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 285 litre kaçak içki ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 285 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen kapsamında, Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesinde ikamet eden A.Z.K. ile Tire İlçesi Dört Eylül Mahallesinde ikamet eden Ş.T. isimli şahısların, alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü yönünde bilgisine ulaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi( JASAT) ekiplerince bahse konu adreslerde yapılan aramada, (285) litre kaçak alkollü içki ve yaklaşık (100) litre alkollü içki yapımında kullanılan esans ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haber! İzmir'de iki ilçede jandarmadan kaçak içki operasyonu

Kaçak İçki, Jandarma, İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de iki ilçede jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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