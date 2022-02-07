Üye Girişi
Son dakika haber | İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

07.02.2022 11:55
Son dakika haber | İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Ali Şentürk (35) idaresindeki 35 YKG 18 plakalı otomobil, Yeğenli yakınlarında İsmail Coşkun (30) idaresindeki 35 BCA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücülerden İsmail Coşkun, ekiplerce kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
500

İsmail Coşkun, Otomobil, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement