Son dakika haber: İzmir'de ikinci orman yangını (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de ikinci orman yangını (2)

18.06.2022 23:36
Son dakika haber: İzmir'de ikinci orman yangını (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre YANGIN 7 SAATTİR DEVAM EDİYORİzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

YANGIN 7 SAATTİR DEVAM EDİYOR

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve 8 orman ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 7 saattir devam eden yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Öte yandan havanın kararmasıyla birlikte sona eren havadan müdahalenin, sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de ikinci orman yangını (2) - Son Dakika

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