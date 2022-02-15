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İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü - Son Dakika

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

15.02.2022 17:13

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça (60), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça (60), hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi 920 Sokak'taki Piyaleoğlu İş Hanı'nda bulunan boş bir dükkanda çıktı. Sabah saatlerinde iş hanına gelen esnaf, dükkandaki dumanları fark edince durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangında, havanın soğuk olması nedeniyle geçici süreliğine handaki bir dükkanda  kalan ve evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akça'nın cesedi, otopsi ve kimlik tespit işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

?Bu arada dükkanda bulunan 2 yavru kedi de yangında öldü, anneleri ise kurtarıldı.


İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü
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Yangın, İzmir, evsiz, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü - Son Dakika
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