İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça (60), hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi 920 Sokak'taki Piyaleoğlu İş Hanı'nda bulunan boş bir dükkanda çıktı. Sabah saatlerinde iş hanına gelen esnaf, dükkandaki dumanları fark edince durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangında, havanın soğuk olması nedeniyle geçici süreliğine handaki bir dükkanda kalan ve evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akça'nın cesedi, otopsi ve kimlik tespit işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.