İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

09.07.2022 10:38

İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonuİZMİR İzmir'in Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İZMİR İzmir'in Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 7 bin 916 gram kubar esrar, 19 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 261 adet sentetik hap, 17 adet uyuşturucu içme aparatı ve bin 553 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu İzmir Kemalpaşa'da üretiyor, 8 ülkeye yem katkı maddeleri ihraç ediyor İzmir Kemalpaşa'da üretiyor, 8 ülkeye yem katkı maddeleri ihraç ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 11:11:35. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement