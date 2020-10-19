İzmir İl jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.
Jandarma trafik ekipleri yoğun olarak kullanılan İzmir- Kuşadası ile Ahmetbeyli- Menderes kara yollarında önlem alarak, uygulama yaptı.
Jandarma helikopteriyle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi.
Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne yer ekipleri tarafından 1102 lira idari para cezası uygulandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi - Son Dakika