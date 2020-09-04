Son dakika haber... İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu - Son Dakika

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ilçesinde yaptıkları denetimlerde, yoklama kaçağı 7 kişiyi tespit ederken, 6 kişiye ise maske takmamaktan dolayı 5 bin 400 lira para cezası kesti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Buca ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Halinde "Huzur Operasyonu" yapan ekipler, 550 kişinin ve 339 aracın sorgusunu yaptı, 7 yoklama kaçağını tespit etti. Ekipler, 1 hacizli aracı yakalarken, 3 aracı trafikten men etti. Toplamda 14 araca 16 bin 124 lira ceza kesildiği operasyonda, 6 şahsa ise maske takmamaktan dolayı 5 bin 400 lira para cezası uygulandı. - İZMİR