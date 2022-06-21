Son dakika haber... İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 6 gözaltı

21.06.2022 13:31
Son dakika haber... İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar dahilinde, 10-17 Haziran tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan A.V. ve M.D. Buca ve Torbalı ilçelerinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan H.A., E.M., İ.K. ve M.K. isimli şüpheliler ise Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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