Son dakika haber... İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunhasanlar Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 81 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 5 bin sigara paketi, 3 bin 820 içi dolu makaron, 80 kilo kıyılmış tütün, 2 sigara doldurma makinesi, basınç ayar cihazı, kompresör, 15 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Evdeki 2 kişi gözaltına alındı.