Son dakika haber! İzmir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak tütün, elektronik sigara, parfüm, nargile tütünü ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri 28-31 Ağustos tarihleri arasında ilçe merkezinde kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan kişilere yönelik 6 iş yerine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin farklı adreslerde yaptığı aramalarda 10 bin 860 adet nargile tütünü ambalaj poşeti, 1 adet elektronik tartı, 1 adet press makinesi, 1 adet vakum makinesi, 14 adet cep telefonu, 16 adet parfüm, 19 bin adet dolu makaron, 20 bin 400 adet boş makaron, 20 adet nargile ısıtıcısı, bin 935 adet sigara sarma kağıdı ve toplam 234 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İş yerlerine yapılan operasyonlarda gözaltına alınan toplam 10 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR