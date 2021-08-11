Son dakika haber | İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... İzmir'de polis ekiplerinin geçen hafta düzenlediği 18 ayrı kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekiplerinin geçen hafta düzenlediği 18 ayrı kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 18 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1746 paket kaçak sigara, 100 bin 200 doldurulmuş makaron sigara, 14 milyon 780 bin boş makaron, 30 litre sahte içki, 2 bin 720 litre etil alkol, 2 bin 27 sahte içki etiketi, 1280 puro, 11 kilogram tütün, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ürünü, 8 cep telefonu, 41 elektronik emtia ürünü, 38 sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.

Son Dakika

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!

Altının gram fiyatı 479 liradan işlem görüyor

Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi

Selin vurduğu Sinop'ta manzara vahim! Ayak basacak yer kalmadı, araçlar sürüklendi

Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü

Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor

Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!