Son dakika haber... İzmir'de kamyona çarpan motosikletli sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'de kamyona çarpan motosikletli sürücü hayatını kaybetti

23.10.2020 17:59
Son dakika haber... İzmir'de kamyona çarpan motosikletli sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Menemen ilçesinde, aynı istikametteki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, aynı istikametteki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Menemen ilçesi Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Caddesi'nde meydana geldi. Selahattin Gönen idaresindeki 48 LM 496 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan A.S yönetimindeki 09 TB 460 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Selahattin Gönen, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada kamyon sürücüsü A.S., kaza yerinden kaçtı. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu kamyon sürücüsü A.S., kaza yerine yakın bir noktada yakalandı.

Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Selahattin Gönen'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İZMİR

Son dakika haber... İzmir'de kamyona çarpan motosikletli sürücü hayatını kaybetti

Menemen, İzmir, Gönen, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İzmir'de kamyona çarpan motosikletli sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır         
16:29
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı         
16:14
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:09:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İzmir'de kamyona çarpan motosikletli sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei