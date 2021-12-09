Son dakika haber... İzmir'de kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Sürücü işlemleri için jandarmaya götürüldü.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde üzerine kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Demirci Mahallesi Çukurçeşme mevkisi İzmir-Ödemiş kara yolunda H.H.Ş'nin kullandığı 35 ZNL 56 plakalı kamyonet, kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.

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