Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı

15.03.2021 13:32
Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde kuaförler, kıraathaneler, oyun salonları ve lunapark gibi iş yerlerinde HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirirken, uygulamanın ilk günü esnaf gelen müşterilerine sorgu yaptı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde kuaförler, kıraathaneler, oyun salonları ve lunapark gibi iş yerlerinde HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirirken, uygulamanın ilk günü esnaf gelen müşterilerine sorgu yaptı. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, kararın isabetli olduğunu söyleyerek, müşterilere tedbirli olarak gelinmesi çağrısı yaptı. İzmirli berberler ise uygulamanın sağlık açısında yerinde ve güzel olduğunu belirtti.

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla İzmir genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, masaj salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirdi. Alınan kararla beraber, HES kodu kontrolü yapılan ve risk barındırmayan müşteriler işletmelere giriş yapabilecek.

"Uygulama güzel; ama tuşlu telefon kullanmayan berberler var"

Öte yandan alınan kararla beraber iş yerleri müşterilerine HES kodu sorgulaması yaptı. İzmirli berberlerde, tek tek sorgu yaparak müşterilerini iş yerine aldı.

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, HES kodu zorunluluğu olmadan dahi bazı berberlerin HES kodu sorgulaması yaptığını belirterek, "Halkımız artık bu uygulamanın zorunlu olduğunu duydu. Vatandaşlarımızın buna göre tedbirini almasını isteriz. Bu uygulama güzel bir uygulama. Fakat vatandaşımızın duyarlı olması gerekli. Biz vatandaşımıza inanıyoruz, bu uygulamanın da isabetli olduğunu son derece inanıyorum. Fakat berberler olarak esas sıkıntımız 60 yaş üstü, hatta 80 yaşında berberlerimiz var. Bunlardan telefon kullanmayanlar da var. İnşallah valiliğimiz bu berberlerimizin durumunu göz önüne alır. Bu berberlerimize nasıl yardımcı olacağı konusunda valiliğimizin bileceği bir iş. Fakat tuşlu telefon dahi kullanmayan üyelerim var. Esas zor durumda olacak bunlar" dedi.

Berberler uygulamadan memnun

Çankaya semtinde berber dükkanı işleten Metin Ekdi, alınan kararı değerlendirerek, "HES kodunu biz de daha önce müşterilerimizden istiyorduk. Bunun kural haline gelmesi hem müşterimiz için hem de bizim için daha isabetli oldu" dedi.

Konak ilçesinde kuaför dükkanı işleten Emre Avadan ise, "HES kodu güzel bir uygulama. Müşterilerimizin sağlığı için önce HES kodunu soruyoruz daha sonra içeriye alıyoruz. Genelde personelimizi aralıklı olarak çalıştırıyoruz. Bu uygulama güzel oldu. Müşterimizi bu uygulamadan gayet memnun" diye konuştu.

Kuaförlerden fatura ve vergiler konusunda destek çağrısı

Pandemi sürecinde yaklaşık 70 gündür kapalı kaldıklarını hatırlatan kuaför Emre Avadan, işlerinin yeni yeni düzelmeye başladığını belirterek, "1 yıl süre içerisinde faturalar, vergiler ve personel maaşları bizi çok sarstı. Belediyemizin ve derneğimizin hiçbir desteği olmadı. Kimse küçük esnafa sahip çıkmadı. Şimdi yapılan yardımlar var ama giderlerimiz çok yüksek. Çoğu arkadaşımız dükkanını kapattı, biz de ayakta kalmaya çalışıyoruz. Günde aldığımız müşteri sayısı 10'u geçmiyor. Bu da bizim için bir sıkıntı. Randevu alıp gelmeyen müşteriler de oluyor, bu da bizim işimizi aksatıyor. Şu anda karnımız doysun diye çalışıyoruz. Bizim beklentimiz biraz belediyemizden elektrik ve su faturalarına destek sağlamasını istiyoruz. KDV'miz ve stopaj vergimiz geliyor. Bu konularda destek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı
Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı
Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı
Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı
Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı

Hıfzıssıhha Kurulu, HES kodu, oyunlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de kararın ardından yeni HES kodu uygulaması iş yerlerinde başladı - Son Dakika


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