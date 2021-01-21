Son dakika haber: İzmir'de kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu - Son Dakika

İzmir'de kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde yürüyüş yapmak üzere evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, 26 saatin ardından bugün jandarma tarafından bataklı bölgede bir çukur içerisinde bulunarak kurtarıldı.

Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, dün akşam saatlerinde akrabası olan 58 yaşındaki Hasan Bakırcı'nın yürüyüş yapmak için evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ihbarında bulundu. Yanında cep telefonu bulunmayan ve kronik rahatsızlığı olduğunu öğrenilen yaşlı adamın bulunması için İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tüm imkanlar kullanılarak bölgeye 4 Jandarma Asayiş Timi sevk edildi. Yapılan geniş çaplı arama bugün öğleye doğru sonuç verdi. Kayıp yaşlı adam, bataklık bir bölgede çukur içerisinde bulundu. Soğuktan donmak üzere olan talihsiz adam, jandarma görevlileri tarafından çukurdan çıkarılarak kurtarıldı.

Bu arada Bakırcı'nın yakınları, kayıp yaşlı adamın bulunduğu haberini alır almaz bölgeye gitti. 26 saatin sonunda kurtarılan Bakırcı ve yakınlarının buluşup kucaklaşması çevredekileri de duygulandırdı. Daha sonra ambulansa alınan Hasan Bakırcı sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.