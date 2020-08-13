Son dakika haber: İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı (2) - Son Dakika
Son dakika haber: İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı (2)
Son dakika haberleri: DİKKAT ÇEKEN MASKE İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü.
DİKKAT ÇEKEN MASKE
İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü. O anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
13.08.2020 14:57:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı (2) - Son Dakika