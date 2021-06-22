Son dakika haberi... İZMİR'DE KENDİSİNİ UYARAN POLİS MEMURUNA BIÇAKLA SALDIRDI - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, parkte oturan bir kişinin üzerine sahibi olduğu köpekleri salan E.Y. (15), kendisini uyaran izinli polis memuru M.K.'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Buca Koop. Mahallesi 1409 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan İsmail K.'nın üzerine köpekleri salan E.Y. arasında tartışma çıktı. İsmail K. köpekleri üzerinden çekmesini söylemesine rağmen E.Y. uyarıları dikkate almadı. Evinin balkonunda oturan polis memuru M.K., E.Y.'ye taşkınlık çıkarmamasını söyledi. E.Y.'nin sözlü hakaretleri sürdürmesi üzerine M.K. aşağıya indi. Saldırgan genç, yanına gelen M.K.'yı karnından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

YAKALANDI

M.K.'nın bıçaklandığını gören yakınları kendi imkanlarıyla M.K.'yı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan polis memuru M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli E.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.