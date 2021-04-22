Vücudunda yaralar bulunan Oktay H, tedavisi için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaçan Oktay H. ise bir süre sonra bekçi ekiplerince yakalandı.

Ağır yaralanan Deniz Kanat, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta 3 katlı binanın son katında ikamet eden ev sahibi Deniz Kanat (43) ile giriş kattaki kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil

2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik