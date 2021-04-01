Son dakika haber! İzmir'de kız öğrencilere istismar davasında yeniden yargılanan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de kız öğrencilere istismar davasında yeniden yargılanan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis cezası

01.04.2021 12:35
Son dakika haber! İzmir'de kız öğrencilere istismar davasında yeniden yargılanan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Son dakika haberler: İzmir'de yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiği ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle 79 yıl 6 ay hapse mahkum edilen, Yargıtayın usulen bozma kararının ardından yerel mahkemece ikinci kez yargılanan okul müdür vekili aynı cezaya çarptırıldı.

İzmir'de yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiği ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle 79 yıl 6 ay hapse mahkum edilen, Yargıtayın usulen bozma kararının ardından yerel mahkemece ikinci kez yargılanan okul müdür vekili aynı cezaya çarptırıldı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin "çocuğun cinsel istismarı"ndan verilen 72 yıllık cezayı usul yönünden bozması sonrası sadece bu suçtan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya sanık A.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve dernek avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Ş. suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Müşteki avukatları, sanık tarafından husumet algısı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı ise mağdur beyanlarının somut olmadığını ve birbirlerini doğrulamadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasına, okulda müdür vekili olması, eylemi farklı zamanlarda birden fazla gerçekleştirmesi nedeniyle cezasında artırım yaparak 72 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın dosyaya ve eyleme yansıyan olumsuz sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyen davranışları nedeniyle cezasında indirim yapılmamasına hükmedildi.

Mahkemenin "çocuğun cinsel istismarı" yönünden hükmettiği 72 yıllık cezayı koruması ve daha önce temyiz aşamasında onananlarla sanığa verilen 79 yıl 6 aylık ceza yinelenmiş oldu.

Olay ve dava süreci

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, bazı kız öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen A.Ş, suçlamaları reddetmesine rağmen tutuklanmış ve 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, yeniden tutuklanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz 2017'de sanığa "cinsel istismar", "sarkıntılık" ve "müstehcenlik" suçlarından 79 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise "çocuğun cinsel istismarı" yönünden verilen kararı usulden bozmuştu.

Sanığa bir mağdura karşı "sarkıntılık" ve birden fazla mağdura yönelik "müstehcenlik" suçlarından verilen 7 yıl 6 aylık ceza kesinleşmişti.

Yargıtay, Mahkum, İzmir, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir'de kız öğrencilere istismar davasında yeniden yargılanan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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