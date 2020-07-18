Erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik bilgilerininin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İşçiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Kahramanlar Mahallesi'ndeki metro üst geçit köprüsü altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

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