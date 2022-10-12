Son dakika haber... İzmir'de kreş yakınında silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir'de kreş yakınında silahlı saldırı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kreş yakınında kaldırımda yürümekte olan şahıslara otomobil içerisinden tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, göğsünden vurulan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5490/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre akraba ziyaretine gitmekte olan 3-4 kişi, kaldırımda yürüdükleri esnada, hızla sokağa giren bir otomobil içerisinden tabancayla ateş açıldı. Çok sayıda çocuğun bulunduğu kreş yakınında gerçekleşen saldırıda, M.N.B., göğsünden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Kanlar içerisinde yere yığılan M.N.B., yakınları tarafından otomobille vakit kaybetmeden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı

Öte yandan tarafların akraba oldukları ve aralarında husumet bulundukları ileri sürülürken, kiralık olduğu belirlenen otomobille hızla olay yerinden kaçan şüpheliler U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B.'yi yakalama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.