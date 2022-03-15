Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

15.03.2022 19:17
Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: İzmir'in Ödemiş ilçesinde girdikleri kuyumcuyu oyalayarak altın çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde girdikleri kuyumcuyu oyalayarak altın çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 14 Mart günü saat 17.35 sıralarında ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren E.K. (27), bir adet çeyrek altın almak istediğini söylemesi üzerine altını paketleyip kendisine verdi. E.K.'nin parayı unuttuğunu ve motosikletten alacağını söyleyip, ardından B.D.'nin (32) idaresindeki motosiklete binerek kaçması üzerine kuyumcu neye uğradığını şaşırdı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri ve kuyumcunun ifadesini alarak şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Altını alıp kaçma anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde iş yerine giren şüphelinin çeyrek altını cebine koyması, daha sonra üzerinde para arıyor gibi yapıp iş yerinden çıkması, motosiklete binip arkadaşıyla birlikte kaçması ve kuyumcunun arkasından bakakaldığı anlar yer aldı.

Dedektif gibi iz sürüp, kısa sürede yakaladılar

Kuyumcudaki hırsızlık olayının ardından Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını genişletti. Kuyumcu ve çevredeki iş yeri kameralarını inceleyen ekipler, dedektif gibi iz sürerek motosikletin gittiği istikameti belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, 2 arkadaşın bölgede bulunan bir kıraathanede olduğunu tespit etti. Burada kıskıvrak yakalanan E.K. ve B.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Altınları bozdurmuşlar

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, çaldıkları altını bin 250 lira karşılığında başka bir kuyumcuda bozdurduklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin üzerlerinde toplam 870 lira para çıktığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

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Hırsızlık, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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