Son dakika haber... İzmir'de, makilik alanda yangın - Son Dakika

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Pınarcık köyü civarındaki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme helikopteri ile 3 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.