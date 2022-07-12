Son dakika haberi... İzmir'deki yangında 10 hektar makilik zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberi... İzmir'deki yangında 10 hektar makilik zarar gördü

12.07.2022 18:33

Son dakika haberi... İZMİR'in Dikili ve Bergama ilçeleri sınırındaki makilik alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Dikili ve Bergama ilçeleri sınırındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülürken, ilk belirlemelere göre 10 hektar makilik zarar gördü.

Dikili ile Bergama ilçeleri sınırındaki makilikte bugün saat 17.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Bölgeye, ihbar üzerine Dikili ve Bergama itfaiye grupları sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 10 arazöz de takviye olarak bölgeye gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle yarım saat içerisinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 10 hektar makilik alan zarar gördü. Orman ekipleri bölgeden ayrılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İzmir'deki yangında 10 hektar makilik zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İzmir'deki yangında 10 hektar makilik zarar gördü - Son Dakika
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