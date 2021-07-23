Son dakika haberi: Market müdürünü bıçaklayan, bir çalışanı da bıçakla kovalayan kişi polise teslim oldu - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunduğunu öne sürdüğü marketin müdürünü bıçakla yaralayan, diğer market çalışanını da evine kadar kovalayan zanlı, polise teslim oldu.

Kuruçeşme Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki market zincirinin bir şubesine elinde bıçakla gelen R.Y. (55), kasadaki market müdürü L.Y'yi (27) bıçakladı. R.Y. daha sonra marketin diğer çalışanı R.E'yi bıçakla tehdit edip kovalamaya başladı. R.E, kovalamacada aynı bölgedeki evine girerek kurtuldu.

Markete çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan L.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli R.Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüpheli ile market çalışanlarının bir süre önce kavga ettikleri ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü.