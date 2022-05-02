İzmir'in Dikili ilçesindeki bir evde, nişanlı çift ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, D.A. (37) ile M.B.A'dan (49) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

D.A'nın evine dün gece giren jandarma ekibi, nişanlı çifti ölü buldu. Vücutlarında ateşli silah izi bulunan cenazelerin bulunduğu yerde, tek kırma av tüfeği de tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede D.A'nın nişanlısını öldürüp intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

Cenazeler, inceleme için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan M.B.A'nın iş yerinden, "Nişanlımdan ayrılacağım. Son kez görüşmek için Dikili'ye gideceğim." diyerek izin aldığı öğrenildi.