Son dakika haber... İzmir'de öğrencilerine istismar iddiasıyla tekrar yargılanan müdür vekilinin davasında mütalaa - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir'de öğrencilerine istismar iddiasıyla tekrar yargılanan müdür vekilinin davasında mütalaa

30.06.2022 18:39
Son dakika haber... İzmir'de öğrencilerine istismar iddiasıyla tekrar yargılanan müdür vekilinin davasında mütalaa

Son dakika haber: İzmir'de yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiği ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle 79 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve Yargıtay'ın iki kez bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanığa yeniden aynı ceza talep edildi.

İzmir'de yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiği ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle 79 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve Yargıtay'ın iki kez bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanığa yeniden aynı ceza talep edildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına sanık A.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları yer aldı.

Duruşmada Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık" ve "müstehcen yayın izletme" suçlarından toplam 79 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Müşteki avukatları, sanığın pişmanlık göstermediğini belirterek indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.

Sanık A.Ş, kendisine kumpas kurulduğunu, başarılı olduğu için kıskanıldığını ileri sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, kaçma şüphesi olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaasını sunmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve dava süreci

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, bazı kız öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen A.Ş, suçlamaları reddetmesine rağmen tutuklanmış ve hakkında 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, yeniden tutuklanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz 2017'de sanığa "cinsel istismar", "sarkıntılık" ve "müstehcenlik" suçlarından 79 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise "çocuğun cinsel istismarı" yönünden verilen kararı usulden bozmuştu. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından tekrar yerel mahkemeye gelen dosyada yapılan yargılamada sanık yine aynı cezaya çarptırılmıştı.

Sanığa bir mağdura karşı "sarkıntılık" ve birden fazla mağdura yönelik "müstehcenlik" suçlarından verilen 7 yıl 6 aylık ceza kesinleşmişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mayıs ayında, yerel mahkemenin gerekçeli hükümler kurulması zorunluyken bu konuda herhangi bir değerlendirmede bulunulmayıp sanık ile mağdurelerin ifadelerine atıfta bulunmak suretiyle gerekçesiz hükümler kurmasını kanuna aykırı görerek kararı yeniden bozmuştu.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Mahkum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'de öğrencilerine istismar iddiasıyla tekrar yargılanan müdür vekilinin davasında mütalaa - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İzmir'de öğrencilerine istismar iddiasıyla tekrar yargılanan müdür vekilinin davasında mütalaa - Son Dakika
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