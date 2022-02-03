Üye Girişi
Son dakika haber | İzmir'de ölü bulunan çocuğa ilişkin davada mahkeme kararı istinaftan döndü - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de ölü bulunan çocuğa ilişkin davada mahkeme kararı istinaftan döndü

03.02.2022 13:43
Son dakika haber | İzmir'de ölü bulunan çocuğa ilişkin davada mahkeme kararı istinaftan döndü

Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin karar, istinaf mahkemesince bozuldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin karar, istinaf mahkemesince bozuldu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tarafların itirazı ve dosyanın resen istinaf incelemesine tabi olması nedeniyle dosyayı inceledi.

Daire, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadan hüküm kurulduğuna karar verdi.

Başvuruda bulunanların istinaf nedenlerinin yerinde görüldüğü gerekçesiyle hükmün bozularak yeniden inceleme yapılması için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından açılan davada mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 7 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Serkan Elçetin hakkında da "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası verilmişti.

YORUMLAR
500

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ceza Dairesi, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir'de ölü bulunan çocuğa ilişkin davada mahkeme kararı istinaftan döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:51:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İzmir'de ölü bulunan çocuğa ilişkin davada mahkeme kararı istinaftan döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement